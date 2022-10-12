Прием граждан по вопросам коррупции с оформлением земли проведут в Общественной палате РТ

Прием граждан по вопросам противодействия коррупции в сфере землепользования проведут в Общественной палате РТ 13 октября 2022 года с 10.00 до 12.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«На вопросы жителей республики ответят представители Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также члены комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю», - говорится в сообщении.

Общественная приемная по вопросам противодействия коррупции в сфере землепользования состоится по адресу: г. Казань, ул. Батурина, д. 7 А, зал 136. Обращения граждан принимаются через Интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан и по телефону «горячей линии» 8(800)350-44-72 в день приема.