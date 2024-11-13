Прием граждан по случаю Дня слабовидящих прошел в штабе поддержки «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Республике Татарстан организовал к Международному дню незрячих и слабовидящих людей, который отмечается 13 сентября с 1984 года, серию приемов граждан, чтобы помочь людям с особенностями здоровья, обсудить их насущные проблемы и найти пути их решения. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Основной площадкой стал офис общественной организации «Всероссийское общество слепых», партнер штаба по федеральному проекту «Единые», на улице Серова. С пришедшими на встречу пообщался депутат Государственного Совета РТ Владимир Вавилов. Были затронуты вопросы доступности городской среды, медицинского обслуживания и транспортной инфраструктуры.

В частности, жительница Казани пожаловалась на сложности при записи к врачу в поликлинике и указала на необходимость установки светофора на одной из улиц города. Еще одно обращение касалось некорректной работы светофора, что создает дополнительные риски для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Было сказано и о маршрутах трамвая, при распределении которых не всегда учитываются потребности маломобильных граждан.

Особое внимание уделили теме доступной среды. Инвалид первой группы предложила модернизировать информационное сопровождение на автобусных остановках, чтобы информация была более удобной и понятной для незрячих пассажиров. Также обсуждались правила реабилитации в медицинских центрах — они требуют более четкой и прозрачной структуры для людей с особыми потребностями.

Тематический прием по случаю Дня слепых провел руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане Камиль Садриев. Среди вопросов, с которыми пришли граждане, особенно выделялось обращение пенсионерки, касавшееся получения удостоверения о статусе погибшего в Великой Отечественной войне.

По всем поступившим вопросам были даны консультации, многие взяты в работу для дополнительного изучения. «Я как депутат Государственного Совета Республики Татарстан обобщу все поступившие заявки и доведу до чиновников, чтобы найти решение во благо наших граждан», — заверил известный общественник Владимир Вавилов.

Штаб общественной поддержки «Единой России» в РТ, продолжает активно работать с социально значимыми инициативами и поддерживает проекты, направленные на улучшение доступной среды для всех жителей региона.

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню слепых, проходили в помещениях филиала Всероссийского общества слепых в Татарстане до самого вечера. Были организованы викторины, шахматный турнир, музыкальные конкурсы, танцы и чаепитие. «Сотрудники штаба по сложившейся традиции не оставили без сладких подарков всех участников события», — заметил Камиль Садриев.