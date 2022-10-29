«Мы немного ровесники, может, Татарстан чуть старше»: как отметили День Турции в Казани

Традиционный прием Генерального консула по случаю Дня Турецкой Республики возобновился спустя два года. Эпидемия закончилась. В этом году проходил он в самом люксовом отеле Казани, расположенном в бывшем здании Шамовской больницы и принадлежащем турецким предпринимателям.

У входа гостей встречали главный представитель Турции в Казани Исмаил Эрикан и его супруга Айше Реззан Эрикан. С каждым пришедшим они здоровались за руку. Среди гостей был и корреспондент «Татар-информа».

Уже после окончания официальной части многие делали селфи на фоне турецкого «байрака» (флага) и портрета основателя Турецкой Республики Мустафы Ататюрка.

Официальная часть началась с минуты молчания в память об Ататюрке и всех павших за независимость. Следом грянул «Коркма сонмез бу шафакларда...», на губах многих можно было прочитать слова турецкого гимна.

Следом на трибуну вышел господин Эрикан и прочел поздравительную речь Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдогановское послание гласило о курсе на мир – в этом ключе упоминались сирийский и украинский кризисы, а также об успехах Турции – запуске собственного электромобиля, масштабной программе строительства социального жилья и открытии залежей газа в Черном море.

Она уже прозвучала во всех представительствах Турецкой Республики. И, как отметили наблюдатели из России, в ней упоминалось только одно имя зарубежного руководителя – Владимира Путина. Чуть позже из уст вице-премьера Татарстана Олега Коробченко имя Путина прозвучало снова – в этот раз в связи с его речью в Валдайском клубе, в которой Эрдоган был назван партнером.

Отсюда было понятно, что присутствие на мероприятии многих татарстанских министров было не случайным. Помимо Коробченко был вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Рядом можно было заметить Римму Ратникову, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, в зале был депутат Ркаил Зайдулла. Из министров-тяжеловесов пришел министр дорожного строительства РТ Фарит Ханифов, который что-то обсуждал с китайским консулом и забивал его визитку себе в телефон. Главы Минспорта РТ Владимир Леонов и Минмолодежи Тимур Сулейманов весело щебетали в компании пресс-секретаря Президента Татарстана Рустама Минниханова Лилии Галимовой. Вместе с Дарьей Санниковой, главной по туризму в Казанской мэрии, стоял глава Госкомтуризма РТ Сергей Иванов. Где-то рядом с молодежью держался когда-то генеральный директор ТАИФ, но по-прежнему заслуженный экономист РТ Руслан Шигабутдинов.



После благодарности в адрес Татарстана от Генконсула на сцену вышел Марат Ахметов и зачитал личное послание Президента РТ Рустама Минниханова Президенту Турции Тайипу Эрдогану и турецкому народу. «Мы ценим сотрудничество между нашими странами – Российской Федерацией и Турцией – и особенно признательны за доброжелательное отношение к Республике Татарстан», – звучало со сцены. Зал ответил бурными аплодисментами.

Олег Коробченко говорил без бумажки. Несколько раз он подчеркнул, что поздравляет с днем рождения Турецкой Республики, радовался, что турецкие инвесторы реализовали в Татарстане 15 проектов федерального уровня. «Мы немного ровесники. Может, Республика Татарстан чуть старше», – шутил вице-спикер. А закончил он по сути лозунгом: «Я обещаю быть щитом для инвесторов, которые придут в Татарстан».

Корреспондент «Татар-информа» поговорил с гостями приема и задал каждому один и тот же вопрос о самом ярком воспоминании, связанном с Турцией.

«Чиг-кёфте (блюдо турецкой кухни, сырые мясные котлетки, - прим. Т-и). И, может быть, еще лахмаджун (восточный аналог пиццы, – прим. Т-и)», - отшутился муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Правда, сырых котлеток на приеме не оказалось, видимо, к огорчению председателя ДУМ РТ.

Стоявший рядом Радик Абдрахманов, ресторатор и владелец «Туган авылым», вспомнил про турецкие отели: «Мы с семьей отдыхаем. Новый отель в Белеке. Дружбу с Турцией развиваем. Туган батыра будем делать на турецком языке. Планируем сделать презентацию в Турции».

Похожий ответ дал и Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera: «Дети до сих пор вспоминают отель и спрашивают, когда мы туда поедем. Они хотят только туда. Всем все понравилось. Семейный отдых в Турции очень запомнился. Были и творческие выезды. От Турции самые светлые воспоминания».

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов был в восторге от главного города Турции: «Поразил очень Стамбул. Эта многоукладность, очень разный. Говорят, что Стамбул – город контрастов. Это действительно так. Центральная часть, Истиклял... Атмосфера Стамбула неповторима. Впечатлен неторопливым ритмом города и одновременно бешеной энергетикой».

Директор Института татарской энциклопедии Искандер Гилязов также был поражен размерами Стамбула. «Огромный мировой город. Летишь над ним, и он не заканчивается», – сказал ученый.

Фотографии Салавата Камалетдинова