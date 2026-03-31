Прием документов в детсады Казани и Набережных Челнов начнется 1 апреля

В Казани, Набережных Челнах, в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах РТ с 1 апреля начнется прием документов в детские сады и продлится до 30 августа. В других муниципалитетах комплектование детских садов ежегодно проходит с 1 июня по 30 августа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Сервис подачи заявлений и проверки их статуса на прием в дошкольные образовательные учреждения доступен через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление можно подать также лично в отдел образования по месту жительства и в многофункциональных центрах республики», – отметили в министерстве.

Чтобы отслеживать статус заявления на портале госуслуг, нужно оформить подписку на информирование в разделе «Подписаться на информирование по заявлениям, поданным очно».

Родители могут выбрать три детских сада, а также отметить опцию «предлагать другие варианты». Если место в выбранной организации отсутствует, будет предложено другое учреждение. Родитель может отказаться и остаться в очереди.

Информация о комплектовании, количестве принимаемых детей и возрастном составе групп размещается на сайте детского сада.

В период комплектования детских садов в Минобрнауки РТ откроется «горячая линия». Позвонить можно по телефонам: 8(843)222-78-40, 8(843)222-78-41.