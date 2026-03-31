Общество 31 марта 2026 16:47

Прием документов в детсады Казани и Набережных Челнов начнется 1 апреля

Прием документов в детсады Казани и Набережных Челнов начнется 1 апреля
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, Набережных Челнах, в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах РТ с 1 апреля начнется прием документов в детские сады и продлится до 30 августа. В других муниципалитетах комплектование детских садов ежегодно проходит с 1 июня по 30 августа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Сервис подачи заявлений и проверки их статуса на прием в дошкольные образовательные учреждения доступен через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление можно подать также лично в отдел образования по месту жительства и в многофункциональных центрах республики», – отметили в министерстве.

Чтобы отслеживать статус заявления на портале госуслуг, нужно оформить подписку на информирование в разделе «Подписаться на информирование по заявлениям, поданным очно».

Родители могут выбрать три детских сада, а также отметить опцию «предлагать другие варианты». Если место в выбранной организации отсутствует, будет предложено другое учреждение. Родитель может отказаться и остаться в очереди.

Информация о комплектовании, количестве принимаемых детей и возрастном составе групп размещается на сайте детского сада.

В период комплектования детских садов в Минобрнауки РТ откроется «горячая линия». Позвонить можно по телефонам: 8(843)222-78-40, 8(843)222-78-41.

В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
