Прием документов на соискание премии Раиса РТ продолжится до 29 сентября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прием документов на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2025 году завершается 29 сентября. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава комитета по присуждению премии – председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Премия остается одной из знаковых на просторах России. <…> За достижения некоммерческого сектора, за личный вклад в развитие гражданского общества – не так много таких премий», – сказала она.

По мнению Валеевой, премия Раиса РТ свидетельствует о внимании государства к важной работе, проводимой некоммерческим сектором в регионе, и о государственном признании лидеров среди НКО.

«Каждый раз, открывая церемонию награждения, [Раис Татарстана] Рустам Минниханов подчеркивает, как важны сегодня согласованные действия государства и общества. За последнее десятилетие гражданское сообщество продемонстрировало зрелость. Особо отличившимся его представителям накануне знаменательных дат, а это, как правило, День народного единства, вручается премия. Лидеры гражданского сообщества, таким образом, находят государственное признание», – отметила Валеева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Премия проводится в республике с 2015 года. С 2018 года количество номинаций увеличилось. Это восемь премий – три за личный вклад и пять премий для НКО, которые работают в республике. За эти годы лауреатами премии стали 44 организации и 29 физических лиц. В том числе в один год за вклад в развитие институтов гражданского общества поощрили группу людей – поисковую организацию «Отечество».

«В последние годы выдвигаются соискатели из муниципальных образований. Есть лауреаты в Елабуге, Нижнекамске, Алексеевском районе, Набережных Челнах. Комитет старается обращать внимание на работу некоммерческого сектора и общественных активистов в муниципальных образованиях тоже», – добавила Валеева.

По ее словам, важность работы НКО подчеркнул в своем послании Президент России Владимир Путин. Паллиативную помощь в стране построили именно общественники, некоммерческие организации, которые первыми взялись решать эту проблему.

Заявления на соискание премии могут подаваться от граждан, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, чья деятельность и проекты получили общественное признание и внесли весомый вклад в развитие социальной сферы и гражданского сообщества.

Соискатели должны предоставить ходатайство о выдвижении, анкетные данные, информацию о деятельности за год, предшествующий выдвижению на соискание, информацию о вкладе соискателя в развитие институтов гражданского общества в РТ, описание реализованных проектов и дополнительные материалы, демонстрирующие их социальный эффект. Документы принимаются в Общественной палате РТ до 29 сентября включительно.