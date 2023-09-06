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«Приедет вся страна»: Шадаев заявил о высоких ожиданиях от Kazan Digital Week
Минцифры РФ надеется, что форум Kazan Digital Week, который пройдет в столице РТ с 20 по 22 сентября, будет организован на наивысшем уровне. Это самое масштабное событие в сфере высоких технологий, на которое соберутся все регионы страны, заявил на пресс-конференции в ТАСС руководитель федерального ведомства Максут Шадаев, который в этом году возглавил оргкомитет мероприятия.
«Все региональные кураторы цифровой трансформации примут участие в форуме, пройдут отдельные закрытые экспертные дискуссии на полях форума. Туда приедет вся страна. И мне кажется, [что] такой представительности с точки зрения самой отрасли цифровых технологий и органов власти у нас ни на одном мероприятии в стране нет», — подчеркнул министр.
По словам спикера, деловая программа будет сконцентрирована вокруг ключевых тем и вызовов для страны, в частности, вокруг импортозамещения.
Шадаев сообщил, что более тысячи спикеров уже подали заявки на участие в Kazan Digital Week. На сегодняшний день было одобрено свыше 400 из них. Глава ведомства также обратил внимание на то, что выставочный центр Kazan Expo является идеальной и «очень продуманной» площадкой для проведения мероприятий подобного масштаба.
«Я традиционно в этом году буду присутствовать там два дня и призываю всех тоже регистрироваться», — заключил глава Минцифры.
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