«Придворные танцы и дамский квест»: Нацмузей РТ поздравил жительниц Казани с 8 Марта

Накануне в Национальном музее Татарстана отметили Международный женский день – для гостей была организована праздничная программа «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней». В этот день посетители музея смогли увидеть выставку советских плакатов, научились придворным танцам, проголосовали за права женщин, а также послушали живую музыку.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Открылась праздничная программа тематической экскурсией «Камни, золото, шелка: история украшений от булгар до татар». Первым гостям музея рассказали о том, как развивалось ювелирное искусство в течение веков, а также показали удивительные раритеты, в том числе необычные старинные украшения казанских татар.

Организаторы музея также разработали для посетительниц дамский квест «Приглашение из прошлого». В ходе игры участницы узнали о древних ремеслах, сделали древние обереги, разгадали загадки от Екатерины II, погрузились в историю Казанского ханства с царицей Сююмбике, а также встретились с революционеркой Кларой Цеткин, которая является основательницей праздника 8 Марта.

«Еще в 1910 году на Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Цеткин внесла предложение объявить второе воскресенье марта Днём международной солидарности женщин в борьбе за свои права. Поэтому наши прекрасные посетительницы также смогут встретиться с революционеркой и проголосовать за права женщин. Такое театральное шоу, когда оживают герои прошлого, перевоплощаясь в известных персонажей, пользуются большой популярностью у посетителей музея», – рассказал заведующий музеем‑квартирой Назиба Жиганова Алексей Егоров.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение дамского квеста каждая участница получила небольшой подарок, который стал приятным напоминанием о дне, проведенном в стенах музея.

Помимо этого, гости музея приняли участие в мастер-классе по дефиле, в ходе которого профессиональная модель Театра-моды «Ильдан-Лик» Ксения Терехова продемонстрировала дамам основы подиумного шага, красивой и правильной осанки.

Также для посетителей работала экспозиция «Женские образы на советских плакатах». Выставка представляет советских женщин через многоликие и многогранные художественные образы на плакатах, которые передают настроение и атмосферу времени.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Советская женщина отличается от женщины, которая была в начале XX века. Это сильная, независимая и абсолютно равная в правах мужчине женщина. Посетители смогут увидеть и женщину рабочую, и женщину-политика, женщину-строителя, в целом женщину, которая не ограничена только хозяйством и бытом. Советский плакат призывает женщин к образованию, к политически-активной жизни», – поделилась заведующая экскурсионно-туристическим отделом музея Анастасия Мокрополова.

Плакаты как массовое искусство СССР создавали образ «новой» женщины с новыми ценностями. Советская женщина в рамках плакатного искусства — это сильная, бескомпромиссная, грамотная, активная, ответственная женщина, способная вынести любые трудности.

Завершилось празднование Международного женского дня в Национальном музее республики праздничной концертной программой.