«Придут на помощь первыми»: в Казани соревнуются участники формирований ГО

Сегодня в Казани проходит финальный этап республиканских соревнований нештатных формирований гражданской обороны. Участники – работники различных предприятий, которые несут обязанности по защите населения в случае ЧП. Они входят в состав групп и звеньев связи, постов радиационно-химического наблюдения и санитарных дружин. Все эти работники принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время.

В соревнованиях принимают участие более ста человек, которые представляют различные города и промышленные предприятия республики – в общей сложности 11 команд. Проводится подобное мероприятие с 2000 года.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Начались соревнования с торжественного открытия.

«В современных условиях ваши коллеги, такие же сотрудники формирований гражданской обороны, выполняют свои задачи в реальных условиях. Сегодня отсутствует команда из Нижнекамска – сегодня опять объявляли угрозу нападения воздушного противника на Казань, Зеленодольск и, как обычно, на нижнекамскую зону. Вы все знаете, что за последние три месяца пострадало более 100 человек, 15 человек погибли – это все город Нижнекамск. Поэтому ваши коллеги вынуждены выполнять уже боевые задачи», – обратился к участникам соревнований врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в РТ Андрей Орлов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он добавил, что сегодня нижнекамские сотрудники нештатных формирований гражданской обороны оказывают первую помощь пострадавшим, помогают восстанавливать разрушенные гражданские и промышленные объекты.

«Та работа, которую вы выполняете, к чему вы готовитесь, сегодня выходит на первую позицию. Я благодарю руководство организаций и предприятий республики, которые уже не первый год принимают участие и направляют своих сотрудников на эти соревнования. Выражаю благодарность также и муниципальным организациям, которые также принимают участие в подготовке и направлении этих формирований к нам сюда, на соревнования», – отметил врио министра.

Также он поблагодарил Министерство здравоохранения, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, которые также принимают участие в подготовке и организации соревнований.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«На этих соревнованиях мы можем оценить качество подготовки гражданской обороны. Сначала соревнования проходят в районах, а победители соревнуются уже между собой на республиканском уровне, как раз сегодня», – рассказал Начальник отдела подготовки должностных лиц и населения МЧС Республики Татарстан, старший судья соревнований санитарных дружин Тахир Ибрагимов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня соревноваться будут санитарные дружины и посты, группы связи и посты радиохимического наблюдения.

«Участники соревнований не медики и не спасатели. Это обычные люди, которые числятся во внештатных формированиях гражданской обороны. Если случится беда – они первыми придут на помощь, будут оказывать первую помощь, налаживать связь или осуществлять мероприятия по радиационно-химическому наблюдению на территории своих предприятий», – добавил он.