Придумал имя на передовой: у ветерана СВО из Куюков родился сын

В семье ветерана специальной военной операции Динара Нургатина из Куюков Пестречинского района произошло радостное событие — родился третий ребенок, долгожданный сын после двух дочерей. С супругой Лейсан они вместе почти десять лет.

Имя наследнику отец дал заранее. Как признается Динар, решение он принял еще на передовой, где особенно остро чувствовал связь с будущим ребенком.

«Когда я был на СВО, то сам себе дал слово, что если Всевышний мне подарит сына, то я его назову Исламом. Еще вчера я мог оказаться „двухсотым“, а сегодня обнимаю сына. Это большая радость для меня», – говорит он.

Мальчик родился 9 апреля. В День Победы ему исполнится ровно месяц.

В торжественной обстановке в зале бракосочетания начальник районного отдела ЗАГС в Пестрецах Рашида Сахабиева вручила родителям свидетельство о рождении. В церемонии также принял участие руководитель исполкома района Ильназ Давлетханов. Семью сопровождала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина.

«Фонд „Защитники Отечества“ очень поддерживает, – отмечает Динар. – Я благодарен им за это. К Физалии Файзхановне можно обратиться с любым вопросом, она всегда поможет».

Семье уже оказали помощь: ветерану СВО предоставили электрическую коляску с управлением с пульта. В ближайшее время планируется выдача спортивного протеза облегченного вида. Нургатины готовятся к переезду в новый дом и воспользовались государственной программой адаптации жилья, благодаря которой в быту появится система «Умный дом».

У Динара протезы на обеих ногах. Несмотря на это, он продолжает вести активную жизнь и занимается спортом — следж-хоккеем и волейболом сидя.

На СВО он ушел по мобилизации, служил стрелком. Через 2,5 года получил ранение и был демобилизован. Имеет медаль «За отвагу».

