Приднестровье хочет обратиться за помощью к России из-за давления Молдавии

Власти непризнанного Приднестровья планируют обратиться к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение приняли участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе по инициативе Президента Вадима Красносельского, передает ТАСС.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — сказано в резолюции.

Также депутаты обращаются к международному сообществу с просьбой не допустить обострения отношений между двумя берегами Днестра и помочь возобновить полноценный диалог. Обращение направят в адрес генсекретаря ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международного комитета Красного Креста, участников переговорного формата «5 плюс 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от Евросоюза и США).

Съезд прошел по инициативе Президента Приднестровья Вадима Красносельского. Участие в заседании приняли свыше 600 делегатов, представляющих парламент, городские, районные и сельские советы, депутаты, основавшие в 1990 году Приднестровье.