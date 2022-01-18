«Район привлекательный, но есть минус»: у РКБ построят жилье в полмиллиона «квадратов»

Несколько жилых комплексов высотой до 25 этажей планируют построить на въезде в Казань у Республиканской клинической больницы. Общая площадь застройки – более 100 га, а площадь квартир составит около 500 тыс. квадратных метров. Всего до 2025 года между Березовой рощей и РКБ может быть возведено до 1 млн квадратных метров жилья.

Освоить предполагается 29 га. Границы микрорайона – улицы Братьев Батталовых и Рауиса Гареева

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Жилые комплексы высотой до 25 этажей построят очередями

Мэрия Казани вынесла на общественные слушания проект планировки территории по улице Братьев Батталовых. Эта территория находится за медицинским кластером РКБ и торговым центром «Порт». Экспозиция будет доступна с 24 января в течение 5 дней в информационной системе «Общественные обсуждения». Предложения и замечания будут приниматься до 28 января, опубликовать заключение планируется 17 февраля.

Освоить предполагается 29 га. Границами микрорайона помимо улицы Братьев Батталовых станет улица Рауиса Гареева, а также улица и проезд, еще не получившие названий.

По проекту общая площадь квартир составит около 270 тыс. квадратных метров. Микрорайон будет рассчитан на проживание почти 12 тыс. человек. Всего планируется построить шесть жилых комплексов высотой от 6 до 25 этажей. Около 6 тыс. квадратных метров в домах отдадут под коммерческие помещения. Сроки строительства не указываются.

«Предусмотрена комплексная застройка территории с учетом обеспечения совместимости размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемого уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения», – говорится в документах мэрии.

В районе планируется построить общеобразовательную школу на 2,1 тыс. человек и четыре дошкольных учреждения на 1,3 тыс. мест.

Также на территории микрорайона предлагается строительство совмещенной детской и взрослой поликлиники на 400 посещений в смену.

Здесь же должен возникнуть сквер и парк с двумя пешеходными мостами и озеленение территории в границах улично-дорожной сети. Общая площадь озелененных территорий составит 4,8 га.

Проектом предусмотрено создание 4,3 тыс. парковочных мест, из которых 3,8 отведены для жильцов и еще 500 – для гостевого паркинга. Для этого будут построены четыре многоуровневых парковки на 2,7 тыс. автомобилей и подземные паркинги на 1 тыс. мест. Еще 500 мест разместят вдоль проезжей части на территории улиц, проездов и на участках под парковки около домов.

Строительство планируется в семь очередей. Сроки не указываются. В рамках первого этапа будут введены в эксплуатацию дома общей площадью 63 тыс. квадратных метров, многоуровневый паркинг со встроенными коммерческими помещениями и детский сад.

Площадь второго ЖК составит 42,6 тыс. квадратных метров, также планируется построить многоуровневый паркинг и коммерческие помещения, ЖК-3 – 55,5 тыс. квадратных метров, планируется построить детсад и школу. Площадь ЖК-4 составит 38 тыс. квадратных метров, одновременно будут введены многоуровневый паркинг и детский сад. На этом этапе планируется построить поликлинику. Площадь ЖК-5 – 33,6 тыс. квадратных метров, ЖК-6 – 36,4 тыс. квадратных метров (ввод многоуровневого паркинга). На последнем этапе планируется построить детский сад «для обеспечения потребности микрорайона М-4».

Всего планируется построить шесть жилых комплексов высотой от 6 до 25 этажей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Дома бизнес- и комфорт-класса возведут на «Ферме»

В конце прошлого года Казань вынесла на общественное обсуждение еще один проект по строительству жилья, расположенный рядом, – проект планировки территории «Ферма-2».

Территория строительства с севера ограничена Фермским лесом и улицей Рауиса Гареева, с востока и юго-востока – овражным лесным массивом, с юга и юго-запада – улицей Братьев Батталовых, с северо-запада – Фермским шоссе. Общая площадь территории – 74 га.

По территории будет проложена новая улица районного значения (продолжение улицы Рауиса Гареева). В состав микрорайона войдут семь жилых комплексов средней и высотной этажности и два многоквартирных жилых дома, а также блокированная жилая застройка. Высотность жилых комплексов – от 5 до 23 этажей. Это дома повышенной комфортности, комфорт- и бизнес-класса.

Здесь же планируют построить два многоквартирных дома, состоящие из 9- и 10-этажных многоквартирных жилых домов, а также блокированные дома из 2-3 этажей.

Проектом предусмотрено строительство школы на 1,5 тыс. человек, двух отдельных дошкольных учреждений на 480 мест и двух встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на 190 мест. Размещение объекта образования предусмотрено на территории ранее существовавшей разрушенной школы. Количество машино-мест – более 3 тыс. Площадь зеленых насаждений – около 20 га.

Общая площадь квартир составит около 270 тыс. квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Общая площадь квартир составит 177,3 тыс. квадратных метров, на блокированную жилую застройку придется еще 5,2 тыс. квадратных метров. Строительство будет вестись в шесть этапов. Предполагается, что здесь будут жить около 8 тыс. человек.

Заказчик проекта территории «Ферма-2» и основной собственник земельных участков – АО «БазисТерра» (100%-ная «дочка» компании «Связьинвестнефтехим», которой владеет Минземимущества Татарстана).

Однако проект в прошлом году утвердить не удалось, он был отклонен и направлен на доработку. Претензии высказала сама «БазисТерра». Компания заявила, что окончательный вариант не был с ней согласован и в нем «безосновательно ущемляются права и не учитываются интересы заказчика данного проекта».

Возражения, в частности, направил Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Он владеет одним из участков, предполагаемых к застройке. Он предложил увеличить высоту 10-этажного многоквартирного жилого дома до 12 этажей.

Доработанный проект планируется вновь представить на утверждение. По всей видимости, примерные характеристики застройки сохранятся, то есть в общей сложности в районе Березовой рощи – РКБ планируется построить около 500 тыс. квадратных метров жилья. По данным источника в отрасли, по планам на 2021-2024 годы здесь планировалось построить почти 1 млн квадратных метров жилья. Сегодня здесь осваивают территорию коммерческие застройщики и Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, который строит жилье по социальной ипотеке.

Район очень привлекательный с развитым транспортным сообщением, но транспортную инфраструктуру нужно будет расширять кратно, как минимум в два раза Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Если экономическая ситуация не изменится, весь пул будет проглочен покупателями»

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил, что очень положительно оценивает развитие жилья в районе Березовой рощи – Фермы-2. «Район очень привлекательный с развитым транспортным сообщением, но есть один огромный минус – при увеличении количества жилья, введенного в эксплуатацию, возрастет нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру – школы и детские сады», – отметил он.

По его мнению, транспортную инфраструктуру нужно будет расширять кратно, как минимум в два раза. В том числе необходимо расширить выезд из Казани – Оренбургский тракт, так как этой же дорогой пользуются жители Лаишевского района, в котором также ведется и будет продолжаться массовая застройка. Либо же потребуется строительство дублера Оренбургского тракта.

«Будут востребованы как многоэтажные здания, так и дома блокированной застройки. В зависимости от класса жилья ценовой диапазон квадратного метра составит от 100 до 150 тыс. рублей», – полагает эксперт.

Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич отметил, что если в центральной и серединной частях города не остается площадок, освоение периферии – «это нормальное явление».

«Нужно только посмотреть, чтобы была хорошо организована транспортная и социальная инфраструктура. Если планируется использование действующих транспортных магистралей, то это не очень хорошо, потому что они и так бывают сильно нагружены и если добавить 20 тыс. человек, которые не были предусмотрены, это вызовет утром и вечером большой поток транспорта на дорогах. Поэтому для такого количества населения необходимо проработка транспортной инфраструктуры», – подчеркнул профессор.

В этом районе организовано пригородное железнодорожное сообщение – до аэропорта ходит электричка Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он также обратил внимание, что в этом районе организовано пригородное железнодорожное сообщение – до аэропорта ходит электричка. «Хоть и не вплотную, но достаточно близко, поэтому можно изменить движение общественного транспорта с учетом пересадки на железнодорожный транспорт. Необходимо проработать разные схемы, чтобы разгрузить потоки движения», – отметил Дембич.

Глава агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отметила, что «оба проекта будут с восторгом приняты у покупателей из Казани и межрегиональных инвесторов». По ее словам, недвижимость сейчас востребована и на окраине столицы Татарстана – в Дербышках и за пределами Казани – Царево в Пестречинском районе и Высокогорском районе. «Если экономическая ситуация не изменится, весь этот пул будет проглочен покупателями», – считает эксперт.

По ее словам, средняя стартовая цена будет составлять от 130 тыс. рублей за квадратный метр и более.

«В этот период на рынок выйдет несколько интересных проектов. Если до этого был дефицит и мало выбора, то сейчас застройщикам придется завоевать любовь у покупателей, но в любом случае эти квартиры будут приобретены, их на рынке не останется», – полагает Гизатова.