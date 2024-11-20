«Причины – в людской алчности»: как в Татарстане борются с коррупцией

Общественники и представители бизнес-ссобществ рассказали о комплексной работе по профилактике коррупции

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Закрепили требования о профилактике коррупции в организациях, внеся изменения в их уставы»

В Татарстане ведется масштабная работа по профилактике и противодействию коррупции, о ее деталях рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Причины коррупции в людской алчности. Неважно, кто выступает как коррупционер – бизнесмен, чиновник или обычный человек, который хочет решить свой вопрос незаконным путем. Ими движет алчность. Алчность – это желание получить деньги, имущество, какие-то привилегии, материальные или нематериальные блага незаконным способом. Но одной алчности, чтобы случилось коррупционное деяние, мало, нужно еще, чтобы этот человек нашел какую-то незаконную лазейку», – рассказал главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

Третье условие для совершения коррупционного преступления – уйти от справедливого наказания, добавил он.

«Нами было проанализировано федеральное и республиканское законодательство, и мы пришли к выводу, что можем закрепить требования о профилактике коррупции в организациях путем внесения изменений в их уставы и трудовые договоры. Так была внесена отдельная глава, которая касалась обязанностей руководителей государственных и муниципальных учреждений и их сотрудников, уведомлять о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к недобросовестному исполнению должностным лицом своих обязанностей», – отметил советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Раиса РТ.

Эта работа была проведена в 2019 году. Тогда изменения были внесены в уставы 508 государственных учреждений, и на муниципальном уровне изменения внесли более 4 тысяч организаций.

Александр Лохотской: «Одной алчности, чтобы случилось коррупционное деяние, мало, нужно еще, чтобы этот человек нашел какую-то незаконную лазейку» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Половина опрошенных предпринимателей ПФО столкнулись в своей деятельности с проявлением коррупции»

Еще один большой пласт работы Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики составляют коммерчесике организации.

«Там мы навязывать ничего не можем, но тем не менее, согласно независимому интернет-исследованию, проведенному Торгово-промышленной палатой Российской Федерации под названием “Бизнес-барометр коррупции”, 47% представителей предпринимательского сообщества Приволжского федерального округа столкнулись в своей деятельности с проявлениями коррупции, то есть почти половина из опрошенных», – рассказал он.

Каждый год Министерство экономики Татарстана проводит соцопрос, последний показал, что 60% из опрошенных жителей республики считают, что коррупция оказывает влияние на предпринимательский климат.

«Бизнес тоже имеет обязанности по соблюдению законодательства, обязанности соблюдать требования, ограничения, запреты, и попытки обойти эти запреты и ограничения, к сожалению, приводят к трагедиям. Все мы помним и пожар в “Адмирале” и в “Зимней вишне”. Это все произошло из-за желания бизнеса обойти определенные требования. Эти события вынуждают проводить определенную работу по предотвращению коррупции в коммерческой сфере», – отметил Александр Лохотской.

Привлекают к работе и священнослужителей – они обращаются к прихожанам на проповедях в храмах и мечетях.

«Управлением Раиса по вопросам антикоррупционной политики проводятся рабочие встречи с Духовным управлением мусульман, с Татарстанской митрополией. Во время этих встреч мы приходим к взаимодействию. У нас были факты, когда мусульманские священнослужители разрабатывали проповеди о вреде коррупции и в мечетях озвучивали среди прихожан. Аналогичная работа проведена и с митрополией. Батюшки в церквях после службы рассказывают о том, что нужно жить честно, справедливо по Божьим законам. И все это со ссылкой и на священный Коран, и на Библию, и на Евангелие. Этими мероприятиями мы охватываем прихожан, большинство из которых люди пожилого возраста. Мы хотим просветить их через религию», – рассказал Александр Лохотской.

Вероника Киселева отметила, что любая организация обязана предпринимать меры по предотвращению коррупции Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Придаем важное значение принципам этичного и прозрачного ведения бизнеса»

Руководитель практики «Комплаенс и деловая этика» ПАО «СИБУР – Холдинг» Вероника Киселева отметила, что любая организация обязана предпринимать меры по предотвращению коррупции.

«Сегодня мне хотелось бы больше поговорить о взаимодействии бизнес-сообщества с государственными органами и с научными сообществами. Цель такого взаимодействия – выстраивание открытого диалога между государством, бизнесом и обществом. В том числе в части разработки эффективных мер по предотвращению коррупции», – рассказала Вероника Киселева.

Важно, по словам эксперта, создавать хорошие, правильные условия труда для населения, чтобы в бизнес и госорганы шли профессиональные сотрудники, соблюдали корпоративную культуру и этику и реализовывать проекты по повышению уровня жизни.

«Мы в “Сибуре” придаем важное значение принципам этичного и прозрачного ведения бизнеса, а также транслированию и масштабированию успешных практик мирового и отечественного комплаенс-сообщества. В том числе антикоррупционного комплаенса. Почти сразу после интеграции ряда крупнейших предприятий Татарстана в периметр компании, мы поняли, что было бы полезно и интересно разнообразить пул инструментов в целях совместной реализации стратегических документов в сфере противодействия коррупции», – рассказала она.

Комплаенс-менеджер «Нижнекамскнефтехима» Айрат Хайруллин отметил, что на их предприятии реализуются меры по предупреждению коррупции Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Прописали, что на деловых встречах вне офиса работник сам оплачивает свой счет»

Комплаенс-менеджер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Хайруллин, отметил, что на их предприятии, как на одном из самых крупных в «Сибуре», реализуются меры по предупреждению коррупции. В организации принят ряд документов по работе в этой сфере, например, разработан Кодекс корпоративной этики и методическое указание по управлению конфликтом интересов.

«Еще один документ – порядок проведения деловых встреч вне офиса. В нем мы раскрыли, что наши работники могут принимать участие в таких встречах с согласия непосредственного руководителя. Если эти встречи проходят в кафе, то есть обязанность, что работники сами оплачивают свой счет и употребление спиртных напитков недопустимо», – рассказал Айрат Хайруллин.

Другой документ, о политике приема и рассмотрения уведомлений о правонарушениях, в том числе поступающих на независимую горячую линию.

«Кроме этого локальными документами мы охватили и наших контрагентов, в компании действует Кодекс деловой этики контрагентов. Данный документ является приложением к любому договору, который заключается с контрагентом. Соответственно на них также распространяются определенные меры, в том числе связанные с соблюдением антикоррупционного законодательства», – отметил комплаенс-менеджер.

Артур Мустаев: «Общественный контроль – это эффективный механизм минимизации коррупционных нарушений» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Общественный контроль – механизм, который позволяет жителям республики контролировать власть»

Общественный контроль – это механизм, который позволяет обществу в лице отдельных граждан контролировать власть. И это также одна из действенных мер профилактики коррупции.

«Это эффективный механизм минимизации коррупционных нарушений. Субъектами общественного контроля у нас в республике является в первую очередь Общественная палата Республики Татарстан и общественные советы при всех министерствах и ведомствах и при всех муниципальных организациях республики», – рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественному контролю Артур Мустаев.

В каждом министерстве работают комиссии по координации работы по противодействию коррупции и в обязательном порядке в работе участвуют представители гражданского общества. Последние работают и в комиссиях по соблюдению требований служебного поведения.

«Есть у нас в республике, например, Общественная наблюдательная комиссия, которая контролирует соблюдение прав в местах принудительного содержания. Возглавляет ее член Общественной палаты Азат Гайнутдинов. Эффективно работает – это одна из лучших ОНК в России», – обратил внимание Артур Мустаев.

Булат Бисеров: «Мы проводим профилактику коррупции, пропагандируем антикоррупционные ценности и стараемся организовать диалог между властью, бизнесом и общественностью» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Создаются новые механизмы контроля, новые меры профилактики, разрабатываются антикоррупционные стандарты»

«Сегодня у нас государство, институты гражданского общества, организации, физические лица в пределах своих полномочий эффективно занимаются вопросами противодействия коррупции. Создаются новые механизмы контроля, новые меры профилактики, разрабатываются антикоррупционные стандарты, вносятся изменения в законодательство», – рассказал заместитель исполнительного директора АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Булат Бисеров.

Также не стоит забывать про антикоррупционное правосознание, отметил он.

«Мне бы хотелось рассказать об этом на примере нашего общественного центра. У нас законодательно нет никаких закрепленных полномочий, но мы проводим профилактику коррупции, пропагандируем антикоррупционные ценности и стараемся организовать диалог между властью, бизнесом и общественностью», – поделился замдиректора.

«Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» – независимая организация, которая занимается защитой прав и законных интересов предпринимателей. Она курирует вопросы необоснованного уголовного преследования предпринимателей, административного давления на них, а также рассматривает факты рейдерских захватов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Четверть респондентов отметили снижение уровня коррупции в республике»

«Один из наших самых главных инструментов – публичное рассмотрение обращений предпринимателей на заседании общественного совета с участием государственных и правоохранительных органов», – добавил Булат Бисеров.

Таким образом рассматриваются как уголовные дела, так и административные.

«Так к нам обратился предприниматель, который столкнулся с тем, что на организацию заказчика, где он выступал подрядчиком, была выпущена электронная подпись. Заказчик этого не знал. Был размещен фиктивный тендер и обратившийся к нам предприниматель поставил материалы, но никакие деньги не получил», – рассказал заместитель исполнительного директора организации.

Тот, на чье имя была выпущена электронная подпись, оказался в такой ситуации, что вообще не знал, что произошло. В результате товар пропал и концов найти не удалось. При этом были внесены законодательные изменения, по которым эти электронные подписи стала выдавать только федеральная налоговая служба, добавил он.

Организация провела опрос, согласно которому, 25% респондентов отметили снижение уровня коррупции в республике, при этом в ПФР снижение заметили 14% опрошенных, привел данные Булат Бисеров.