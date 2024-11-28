«Причины разные, но человеческий фактор просматривается везде»: МЧС о росте числа пожаров

В этом ноябре в Татарстане заметно выросло число пожаров и погибших в них

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Печальная статистика ноября

В этом ноябре в Татарстане заметно выросло число пожаров и погибших в них – для сравнения эксперты берут ноябрь прошлого года. В 287 пожарах в ноябре 2024-го в республике погибли 15 человек – на 5 человек больше, чем в прошлом ноябре; 14 жителей республики получили различные травмы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

Тем не менее сам 2024 год вышел менее пожароопасным, чем предыдущий 2023-й. Количество пожаров уменьшилось на 14,7% – 3820 случаев против 4476 прошлогодних. С начала года в пожарах на территории Татарстана погибли 96 человек, это на 24 человека меньше, чем в прошлом году.

Айрат Садыков: «Ноябрь – пожароопасный месяц в основном из-за того, что холодает и включается отопление. Такой рост количества пожаров связываем с человеческим фактором» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня представитель МЧС назвал основные причины пожаров с погибшими. Более половины погибли из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электроприборов. Третья причина – неправильная эксплуатация газового оборудования и печей.

«Ноябрь – пожароопасный месяц в основном из-за того, что холодает и включается отопление. Такой рост количества пожаров связываем с человеческим фактором», – рассказал Айрат Садыков.

Рост гибели людей на пожарах, по словам Айрата Садыкова, наблюдается в 11 районах республики. Значительный рост гибели зафиксирован в Зеленодольском, Чистопольском, Нурлатском районах.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не допустить такого поможет пожарный извещатель»

Статистика гласит, что большая часть погибших в момент, когда начался пожар, были пьяны – 61,5% от общего числа, то есть 59 человек. 13 жителей республики во время пожара спали.

«Не допустить такого поможет пожарный извещатель. После срабатывания датчика дыма он начинает издавать громкий звук. Это одно из наиболее эффективных средств обнаружения пожара и предупреждения гибели жителей. Стоит он совсем недорого и продается на маркетплейсах. За этот год в республике было установлено уже более 16,5 тысячи таких извещателей», – рассказал Айрат Садыков.

Более 190 человек, в том числе 86 детей, были спасены благодаря пожарным извещателям.

«Хозяин дома находился на кухне с женой, когда услышал звук сработавшего извещателя. При этом никакого запаха они не чувствовали. Проверив устройство, они обнаружили в комнате, где он сработал, горение электрощитка. Жилой дом был уничтожен почти полностью, двое пожилых владельцев спаслись», – поделился Айрат Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Необходимо в каждом районе проанализировать обстоятельства пожаров»

Понимание того, как изменить ситуацию с пожарами, у МЧС есть.

«Предлагаем провести в муниципальных районах анализ произошедших пожаров и причин гибели в них людей. Усилить работу по информированию населения и обучению их мерам пожарной безопасности. Организовать сходы граждан и подворовые обходы в первую очередь в наиболее горимых населенных пунктах. Продолжить работу по оснащению жилищ пожарными оповещателями», – поделился Айрат Садыков.

Необходимо, по словам Айрата Садыкова, оказывать адресную социальную помощь малоимущим слоям населения в ремонте печного отопления, а также не допускать в районах отключения от газо-, водоснабжения жилых домов с детьми и пенсионерами.

Напомним, недавно Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по недопущению пожаров в республике.

«Обращаюсь к главам муниципалитетов: с привлечением соответствующих служб необходимо усилить меры по предупреждению подобных происшествий, организовать проведение профилактических бесед с гражданами в жилых домах, обратив особое внимание на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально неблагополучных граждан», – сказал Рустам Минниханов.