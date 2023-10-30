Причиной вспышки контактной сети троллейбуса в центре Казани стало короткое замыкание

Ночью на перекрестке улиц Патриса Лумумбы – Николая Ершова была видна яркая вспышка из-за замыкания контактной сети. Казанцы заметили вспышки света в районе остановки «Абджалилова»

Как сообщили «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе», причиной происшествия стало повреждение изоляции на пересечении сети трамвай – троллейбус.

«Вследствие попадания влаги произошло короткое замыкание. В настоящее время все неполадки устранены», – отметили в ведомстве.