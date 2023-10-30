Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Причиной вспышки контактной сети троллейбуса в центре Казани стало короткое замыкание
Ночью на перекрестке улиц Патриса Лумумбы – Николая Ершова была видна яркая вспышка из-за замыкания контактной сети. Казанцы заметили вспышки света в районе остановки «Абджалилова»
Как сообщили «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе», причиной происшествия стало повреждение изоляции на пересечении сети трамвай – троллейбус.
«Вследствие попадания влаги произошло короткое замыкание. В настоящее время все неполадки устранены», – отметили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников