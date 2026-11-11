Причиной смерти посла России в США Дарчиева стало хроническое заболевание

Причиной смерти Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Александра Дарчиева стало хроническое заболевание. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания», – проинформировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что о дате и месте прощания с дипломатом МИД объявит дополнительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Александр Дарчиев сегодня скончался на 67-м году жизни.

Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году. Кандидат исторических наук. На дипломатической службе состоит с 1992 года. С 2003 по 2005 год – заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ, с 2005 по 2010 год – советник-посланник посольства РФ в США, с 2010 по 2014 год – директор Департамента Северной Америки, с 2014 по 2021 год – посол РФ в Канаде, с 2021-го – вновь директор Департамента Северной Америки.

В марте 2025 года Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева Чрезвычайным и Полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.