Причиной смерти музыкального критика Сергея Соседова стал несчастный случай

На 59-м году жизни скончался журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Об этом сообщил его коллега Вадим Такменев.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова», – написал Такменев в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста пишет, что Соседов скончался в Якутии, причем причиной смерти стал несчастный случай. «Произошел несчастный случай. Мы с Сергеем приехали на мероприятие в Якутию, здесь это и произошло», – заметил собеседник агентства.

РИА Новости и газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники уточняют, что Соседов упал с лестницы и разбился. «СтарХит» со ссылкой на друзей журналиста отмечает, что из-за полученной травмы у него развился отек мозга.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1984–1993 годах слушал лекции по теории и истории музыки в Московском музыкальном училище имени Октябрьской революции и Московской консерватории, в 1988-м посещал режиссерские курсы Московского областного института культуры, в 1996-м окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Первая журналистская работа Соседова была опубликована в газете «Гудок». С 1994 по 1996 год он был внештатным корреспондентом газеты «Российские вести». Затем в разные годы работал в газете «Вечерняя Москва» и других изданиях, сотрудничал как музыкальный обозреватель с «Хит-парадом», «ТВ-парком», «Версией», «Семью днями», «Аргументами и Фактами».

Широкую известность Соседову принесло участие в передаче «Акулы пера» на телеканале ТВ-6 в 1995–1998 годах. Впоследствии участвовал в ряде других телепроектов, был членом жюри шоу X Factor на украинском, музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты – суперстар!» на российском телевидении.

Кроме того, музыкальный критик выступал с комментариями на различных радиостанциях, регулярно участвовал в теле- и радиопрограммах в качестве эксперта.

* Доступ в России ограничен.

** Признана экстремистской и запрещена в РФ.