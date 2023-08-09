Причиной пожара на буинском элеваторе мог стать аварийный режим работы электросети

Наиболее вероятной причиной аварии на буинском элеваторе могло послужить воспламенение горючих материалов от теплового эффекта, сопровождающегося аварийным режимом работы электросети. К таким выводам пришла комиссия Приволжского управления Ростехнадзора. Расследование аварии завершено.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», 18 апреля этого года в районе полудня пожарным сообщили о горении кровли на складе зерна в Буинске. После прибытия на место огнеборцы обнаружили, что на улице Советская горит одноэтажное здание зерносклада. Обычно в нем хранятся пшеница, рожь и другие зерновые продукты, но на момент ЧП он был пуст. Само помещение склада расположено на территории ОАО «Буинский элеватор». В 12.30 пожарным удалось локализовать возгорание. В 13.05 пожар был потушен полностью.

Ростехнадзор сообщает, что в ходе расследования им были выявлены 40 нарушений в области промышленной безопасности. В частности, установлено, что не обеспечена электробезопасность производственных процессов, конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, класс изоляции применяемых машин, кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок не соответствуют нормативно-техническим документам и допускает попадание взрывоопасной пыли и атмосферных осадков на клеммы электрических кабелей.

Также отсутствуют документы, подтверждающие противопожарную обработку деревянных (горючих) строительных конструкций механизированных складов. Не обеспечено взрывопредупреждение, отсутствуют устройства аварийной остановки ленточных конвейеров в нижних галереях по всем складам и участкам сушки. Также проверяющие констатировали, что не обеспечено содержание в исправном и безопасном состоянии сетей газораспределения надземного стального газопровода. Комиссия разработала план мероприятий, реализация которого позволит в дальнейшем избежать подобных случаев.