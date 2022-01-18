Причиной отставки Закирова в «Синтезе» стал провал в Лиге чемпионов

Причинами отставки Марата Закирова с поста главного тренера ватерпольного «Синтеза» стали провал в Лиге чемпионов и неуверенная игра в чемпионате России в этом сезоне. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал президент клуба Ирек Зиннуров.

«У Марата Закирова не складывалось в „Синтезе“ с начала сезона. Это показали игры в Лиге чемпионов, откуда мы вылетели на этапе первой группы. Такого никогда раньше не случалось, даже когда наш состав не был наполнен таким количеством классных игроков, как сейчас», — отметил спикер.

По его словам, тогда решения об отставке тренера принято не было, потому что была сделана скидка на то, что это произошло в начале сезона, и команде нужно было набрать ход. Однако и в чемпионате России «Синтез» показывал невнятную игру.

«Команда не совсем показывала свой потенциал и игру, на которую она способна. Поэтому было принято решение об отставке Марата Закирова. Мы ему предлагали остаться работать со второй командой, но он отказался и теперь будет тренировать в одной из академий по водному поло в Москве», — добавил Зиннуров.

Новым главным тренером «Синтеза» стал Реваз Чомахидзе, который является одним из самых титулованных российских ватерполистов, в том числе завоевывал медали Олимпийских игр, мировых первенств, а также многократно становился чемпионом России.