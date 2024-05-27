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Причиной густого черного дыма на Чистопольской оказалось пригорание пищи в «Хинкальной»
Пригорание пищи в кафе «Хинкальная» на Чистопольской улице стало причиной испуга казанцев.
Сегодня в телеграм-каналах появились сообщения, что в заведении загорелась вытяжка, а очаги дыма видны с разных точек города.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в кафе произошло пригорание пищи. В результате никто не пострадал.
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