Причиной густого черного дыма на Чистопольской оказалось пригорание пищи в «Хинкальной»

Пригорание пищи в кафе «Хинкальная» на Чистопольской улице стало причиной испуга казанцев.

Сегодня в телеграм-каналах появились сообщения, что в заведении загорелась вытяжка, а очаги дыма видны с разных точек города.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в кафе произошло пригорание пищи. В результате никто не пострадал.