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Происшествия 27 мая 2024 12:25

Причиной густого черного дыма на Чистопольской оказалось пригорание пищи в «Хинкальной»

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Пригорание пищи в кафе «Хинкальная» на Чистопольской улице стало причиной испуга казанцев.

Сегодня в телеграм-каналах появились сообщения, что в заведении загорелась вытяжка, а очаги дыма видны с разных точек города.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в кафе произошло пригорание пищи. В результате никто не пострадал.

#пожар
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