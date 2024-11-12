Причиной гибели пенсионерки на пожаре в Казани стала непотушенная сигарета

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причиной гибели 65-летней пенсионерки на пожаре в Казани стала непотушенная сигарета.

Возгорание произошло сегодня утром в частном доме на улице Кооперативная.

Как сообщили «Татар-информу» сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану, в доме загорелся диван. Пожарные спасли и передали медикам пострадавшую женщину.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.