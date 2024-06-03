«Причина пока неизвестна»: загадочная гибель пчел в одном из районов Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До этого все было относительно спокойно»

В Татарстане время цветения рапса пчеловоды ждут с опаской из-за большого риска отравления пчел химикатами. Однако еще задолго до начала опрыскивания растений пчеловод Ильгиз Абдуллин из Арского района столкнулся с бедой – утром 26 мая у него на пасеке близ села Новый Кишит массово стали гибнуть пчелы.

В тот же день на пасеку приехала активист общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Ляля Шакирова. Пчеловоды в первую очередь обратились к ней, поскольку она имеет большой опыт в этом деле – в прошлом году выиграла суд против агрофирмы «Северный», виновной в массовой гибели пчел ее хозяйства.

По словам Ляли Шакировой, на пасеке Ильгиза Абдуллина пострадали около 70 ульев.

«В этом году пока все было относительно спокойно. Обычно ведь отравление приходится на июнь-июль, в мае такого не наблюдалось, поэтому такая ситуация для нас оказалась немного странной. Эта пасека потеряла почти 67 пчелиных семей, практически все они погибли», – рассказала Ляля Шакирова.

Она отметила, что оповестили ветеринарную службу, Россельхознадзор, Управление сельского хозяйства. Приезжала комиссия, взяли пробы. Сейчас ждут результатов экспертизы из Москвы.

Эксперт считает, что гибель пчел могла произойти из-за деятельности хозяйства «Кишит», чьи поля расположены в непосредственной близости от пасеки Ильгиза Абдуллина. Но до получения данных экспертизы кого-то винить невозможно, говорит она.

«Пока нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, кто виноват. У пчеловода пчелы сильные, они могут летать до 5 километров. Пчеловоды не получали никаких оповещений о предстоящей обработке полей. Жители села говорят, что на поле недалеко от пасеки обработка производилась. Мы взяли пробы. Пока ничего не доказано», – рассказала специалист.

«Пчелы так гибнут только в результате химического токсикоза»

Ильгиз Абдуллин комментировать эту ситуацию не захотел, но свои предположения по поводу случившегося сказали другие пчеловоды района. Равиль Гиззатуллин отмечает, что в хозяйстве «Кишит» применяют другую технологию обработки земли.

«Это наверняка химический токсикоз. Там рядом поля хозяйства “Кишит”. Другого землепользователя там нет. Это хозяйство обрабатывает землю по другой технологии. Они не вспахивают, а просто сеют при помощи агрокомплекса. В большом количестве вводят удобрения, химикаты», – рассказал Равиль Гиззатуллин.

Всего за несколько дней до происшествия владелец пасеки в лаборатории проверял своих пчел, получил справку, что они здоровы, в паспорте пасеки это указано.

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«Через день приходят на пасеку – а пчелы погибли. Только в результате химического токсикоза пчелы так погибают. Без данных лаборатории винить никого нельзя. В понедельник комиссия смогла собраться, они все сделали, это очень хорошо. В некоторых районах и комиссию не могут собрать. Мы ходили в районное управление сельского хозяйства и продовольствия, говорили с руководителем. Он недавно назначенный, молодой специалист. Мы его винить не можем, все приходит с опытом. Мы поговорили. Вместе будем стараться в будущем не допускать таких случаев», – поделился наш собеседник.

По его словам, это очень неприятный факт.

«Они сильные, трудолюбивые пчеловоды, отец и сын. Сами очень скромные. Пчелам попробовали оказать помощь, но пока результаты невозможно сказать. В 2019 году они также пострадали от отравления пчел, и вот снова. Когда появилась наша организация, немного воспряли духом, радовались поддержке. У нас теперь есть хороший специалист Ляля Шакирова, она знает, как работать с документами», – добавил Равиль Гиззатуллин.

Он призвал аграриев не нарушать технологию. Ответственные хозяйства есть – введение химикатов они производит только ночью, заранее предупреждает пчеловодов, отметил Равиль абый.

«Пасека – это только индикатор, здесь встает вопрос о безопасности населения. Токсичные вещества через сельхозпродукцию попадают к человеку. Нужны грамотные агрономы. У нас в районе есть такие, они работают по правилам и не вступая в конфликт с пчеловодами. Мы, хоть и старики уже, стараемся. Деятельность организации приносит результаты. И будет приносить в будущем, надеюсь. Чтобы таких ситуаций не возникало. Пчеловоды сами должны быть активными», – сказал собеседник.

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«Там еще опрыскивание не производится»

Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Айрат Хабиров сам ездил на пострадавшую пасеку.

«Да, ситуация нехорошая. Я сам тоже ездил, видел. Специалисты из Казани взяли анализы. Причина пока неизвестна. Мы снова предупредили хозяйства, чтобы работали по правилам, чтобы предупреждали пчеловодов о предстоящих работах на полях. Поговорили с агрономами. Еще до начала весенних полевых работ собирали руководителей хозяйств, агрономов, пчеловодов, обо всем договорились», – сообщил он.

Хабиров отметил, что находится на связи с пчеловодами, все меры, которые должны быть предприняты в таком случае, выполняются.

«Вокруг пасеки есть поля, в настоящее время идет подкормка озимых. Так еще даже не производится опрыскивание ядовитыми химикатами, поля еще совсем пустые. Не такое время, когда на поле летят пчелы, не время цветения. Нельзя сказать, что у владельца пасеки погибли все пчелы, там есть выжившие. Недалеко от этой пасеки есть и другие, у них все спокойно. Очень странно», – поделился он.

Шафкат Хайруллин Фото: © «Татар-информ»

«Это недоработка нижнего звена»

Руководитель общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин считает случаи массового отравления пчел результатом недоработки управлений в районах.

«К сожалению, в этом году случаи отравления пчел начались рано. Пчелы травятся, когда летают на цветки. Весна затянулась. В тех краях одуванчик еще только начал цвести. Хоть поля еще стоят пустые, их обрабатывают гербицидами против сорняков, и пчелы попадают под этот гербицидный дождь», – рассказал он.

По его словам, причин две. Во-первых, опрыскивают химикатами днем, во-вторых, пчеловодов не предупреждают.

«Видимо, районное сельхозуправление недоработало, там руководство постоянно меняется. Я считаю, что это недоработка нижнего звена. Министерство всегда предупреждает, чтобы не нарушали правила, не травили пчел. Тенденция плохая, это нас тоже пугает. Мы начали работать с Россельхознадзором. Они сами тоже говорят – пишите нам письма, надо разбираться, прекращать это», – заметил Хайруллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гречиха не требует обработки от вредителей, но Татарстан почему-то ее не выращивает»

Пчеловоды в других районах Татарстана тоже знают о ЧП в Арске и переживают, удастся ли понять причину, чтобы предотвратить повторение этой ситуации. Вакиф Саетов из Менделеевского района сетует на то, что аграрии часто нарушают технологию, что приводит к гибели пчел.

«Отравление пчел химикатами – это большая проблема в Татарстане. Я выпускник КХТИ. Препараты во многих случаях применяют с нарушением технологий. У рапса есть вредители, которые поедают его цветы, и против этих жучков рапс опрыскивают химикатами. Почему же Татарстан не обратит внимание на гречиху? Эта культура не нуждается в обработке во время цветения», – удивляется он.

Татарстан выращивает гречиху всего на 26 тысячах гектаров. На Алтае, например, в 20 раз больше. По технологии гречиху вообще не надо опрыскивать. И меда можно было бы получить.

«Удастся ли выяснить причину произошедшего, найти виновного? Наверное, будет очень трудно это сделать. Но Ляля человек опытный, она должна справиться. Теперь ведь поля не вспахивают. У одуванчика корни глубокие, потом он расцветает. Оттуда к пчелам попадают ядохимикаты», – пояснил собеседник.

Гелюза Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского