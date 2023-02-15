На Максимова в Казани опрокинулся прицеп с незамерзайкой

Сегодня днем на улице Максимова перевернулся прицеп, груженный пятилитровыми бутылями с незамерзайкой.

Фото: © Елена Фенина

Выяснилось, что водитель «ГАЗели» с прицепом поторопился повернуть к магазину и влетел в сугроб.

«Шофер планировал повернуть к магазину, но немного не рассчитал. Прицеп налетел на сугроб и перевернулся. Хорошо хоть других машин не было рядом», - рассказал мужчина, выгружавший пятилитровки из перевернутого прицепа.

Фото: © Елена Фенина

Очевидцы рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Товар также остался целым.