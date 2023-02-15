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Происшествия 15 февраля 2023 13:07

На Максимова в Казани опрокинулся прицеп с незамерзайкой

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Сегодня днем на улице Максимова перевернулся прицеп, груженный пятилитровыми бутылями с незамерзайкой.

 

Фото: © Елена Фенина

Выяснилось, что водитель «ГАЗели» с прицепом поторопился повернуть к магазину и влетел в сугроб.

«Шофер планировал повернуть к магазину, но немного не рассчитал. Прицеп налетел на сугроб и перевернулся. Хорошо хоть других машин не было рядом», - рассказал мужчина, выгружавший пятилитровки из перевернутого прицепа. 

 

Фото: © Елена Фенина

Очевидцы рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Товар также остался целым. 

 

#ДТП #авария #газель #незамерзайка
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