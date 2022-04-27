Для прибывших в Казань переселенцев проведут экскурсии и показы татарстанского кино

Семьи, прибывшие из Украины, смогут посетить экскурсии по Казани и посмотреть татарстанские кинофильмы. Об этом сообщила координатор Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Анастасия Исаева.

«Сегодня в санатории „Ливадия“ мы показали вынужденным переселенцам из Украины художественный фильм „Инсаф“. Безусловно, мы не планируем завершать на этом миссию. Наша команда посетит все пункты временного размещения, где гости республики увидят и другие татарские фильмы. Все это мы осуществляем при поддержке Татаркино», — прокомментировала собеседница «Татар-информа».

Исаева добавила, что позавчера для проживающих в санатории «Ливадия» переселенцев провели экскурсию по достопримечательностям и музеям Казани, а также угостили обедом в ресторане «Туган Авылым».

Отдельно планируются культурные программы для детей с Украины, проживающих в санатории «Ливадия» и обучающихся в казанской школе №15. Так, директор школы обратился в общественную приемную с просьбой организовать экскурсию для ребят, которые устали ездить по одному и тому же маршруту.