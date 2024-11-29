Прибывший в Казань автопутешественник планирует объехать всю Россию

В Казань прибыл автопутешественник Александр Червинский. Бизнесмен из Екатеринбурга принял решение объехать всю Россию за одну поездку и с лета уже выполнил половину поставленной задачи.

Чтобы сохранить воспоминания о путешествии и поделиться впечатлениями с другими, Александр завел блог. Теперь за ним следят несколько сотен подписчиков.

В интервью «Вести Татарстан» он рассказал, во сколько ему обходится поездка. В месяц на различные траты у него уходит порядка 180-250 тысяч рублей, причем большая часть расходов приходится на топливо, еду, жилье и авиаперелеты. Тем не менее, заявил автопутешественник, объехать всю страну можно и с меньшими вложениями.

Екатеринбуржец признался, что надеется встретить Новый год в родном городе в кругу семьи. К настоящему моменту он уже побывал на Дальнем Востоке, Кавказе, севере, юге и в новых регионах России. По его мнению, важным итогом путешествия стал вывод: главной достопримечательностью региона являются люди, а чтобы любить родную страну, не нужно особых причин.