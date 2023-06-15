Прибывшие на побывку военные из Елабуги рассказали, что поддерживает их боевой дух

Фото: Марии Тимашевой

В Центре культурного развития «Созвездие» города Елабуги глава Елабужского района Рустем Нуриев встретился с участниками специальной военной операции, находящимися в отпуске. Как и во время предыдущих встреч с военнослужащими, нынешняя прошла за чашкой чая. Бойцы рассказали о службе и о том, как их встретили близкие.

«Когда только приехали на территорию проведения СВО, впечатления были не лучшие. Было страшно, конечно, но сейчас там, где мы располагаемся, уже спокойно. За то время, что не был дома, очень соскучился по семье. Хотелось побыть рядом с близкими, что и удалось осуществить», — заявил один из бойцов.

Рустем Нуриев поинтересовался нуждами мобилизованных и их семей. Военнослужащие отметили активную помощь кураторов и попросили муниципалитет оказать помощь с путевками в детские загородные лагеря, а раненые — с проездом до военной части, чтобы продлить больничный.

Глава района подчеркнул, что детям из семей мобилизованных нужно организовать летний отдых в лагерях. Что же касается транспортного вопроса, то и его постараются решить. Кроме того, Рустем Нуриев обратил внимание на то, что военнослужащим следует посещать психологов. По его словам, специалисты готовы работать с мобилизованными и уже успешно реализуют эту практику.

Бойцы в свою очередь поблагодарили за помощь, которую им отправляют. «Особенно трогательно и приятно получать письма от детей. Мы их все читаем и бережно храним. Они поддерживают наш дух. Сейчас мы уже обустроили свой быт, живем как братья, единой семьей», — заявил один из военных.

В завершение встречи каждый из военнослужащих получил рюкзак с пятиточечником, плащ-палаткой, армейским душем, футболками и рацией.