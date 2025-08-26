Прибывшая на «Новую волну» Клава Кока назвала Казань «давно любимым местом»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Поп-певица Клава Кока прибыла на красную ковровую дорожку завершающего вечера «Новой волны» в Казани. Она высоко оценила атмосферу фестиваля и рассказала о любви к столице Татарстана.

«Атмосфера здесь невероятная. Прикольно, что проводится в Казани – все-таки новое место. Но для меня это давно любимое место! Мы даже успели тут немножечко прогуляться, по Кремлевской набережной походить. Поэтому я в прекрасном настроении», – рассказала она.

Артистка также сообщила, что внимательно следила за конкурсантами «волны» через социальные сети.

«Мне очень нравится этот фестиваль тем, что здесь всегда большое количество новых имен. Было много потрясающих талантливых ребят, за творчеством которых я буду следить», – отметила она.

Также она подчеркнула, что для начинающих артистов главное – это не останавливаться после первого успеха.

«Очень важно, чтобы после такого успеха они не опустили руки. Часто бывает, что на конкурсах ярко заявляют о себе, а потом нигде не слышно», – заключила певица.