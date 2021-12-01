Прибывающие из рисковых стран могут пройти бесплатный тест на штамм «омикрон» в аэропорту

В российских аэропортах организовали бесплатное тестирования для тех, кто прибывает из рисковых стран по завозу штамма «омикрон». Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – сообщила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, тестирование организовано за счет средств федерального бюджета.

«Особенно тщательному анализу и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – сказала Попова.