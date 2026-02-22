news_header_top
СВО 22 февраля 2026 14:07

«Прибыли с грузом к бойцам»: 40 тонн помощи из Менделеевска доставлены в зону СВО

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров в преддверии Дня защитника Отечества доставил в зону специальной военной операции 40 тонн гуманитарного груза. 19 февраля из Менделеевска отправили технику, стройматериалы, расходные материалы, средства защиты, генераторы, медикаменты, продукты, личные посылки и многое другое – как для военнослужащих, так и для мирных жителей Лисичанска.

В формировании груза участвовали волонтеры, общественные и благотворительные организации, муниципальные учреждения. Работа велась по заявкам подразделений и с учетом актуальных потребностей на передовой.

Впервые в состав помощи вошли аптечки, изготовленные в ИК-10. «За ленточкой» это востребованный расходный материал – аптечки нужны постоянно.

Укомплектованием занимались активисты движения «Тепло из дома» под руководством волонтера-медика Ирины Талиповой. Первая партия составила сто единиц.

Ранее в Менделеевском районе была достигнута договоренность с руководством УФСИН по РТ об использовании производственных мощностей исправительного учреждения для поддержки военных. В ИК-10 уже шьют пончо и аптечки, в дальнейшем планируется наладить и пошив формы.

В этот гуманитарный груз вошли автомобили УАЗ, «Шевроле Нива», «Шевроле Нива» – багги, ЛУАЗ, а также три мотоцикла. В помощь гражданским жителям Лисичанска направили «Ниву» и «Ладу Калину».

«Прибыли с грузом к бойцам. Доставили технику и посылки, а также стройматериалы, расходники, средства защиты, генераторы, медикаменты и продукты в 430 полк, 1232 полк и 72 бригаду. Настрой у ребят боевой, они очень рады весточкам и посылкам из дома, высоко оценили технику», – сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

