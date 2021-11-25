Прибыль ВСК за девять месяцев 2021 года составила 4,2 млрд рублей

Чистая прибыль группы ВСК за 9 месяцев 2021 года составила 4,2 млрд рублей по данным консолидированной отчетности. Об этом во время панельной дискуссии Форума лидеров страхового рынка заявил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса некоторые сегменты страхования остаются замороженными (страхование выезжающих за рубеж, приграничное страхование), но в то же время сокращается убыточность компаний. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие рынок показывает прирост сборов в 21%, а для рынка non-life эти показатели составляют плюс 18%.

Рост большинства страховых видов в этом году был в рамках прогнозных ожиданий, включая автострахование, страхование имущества граждан и юридических лиц. Так, за девять месяцев 2021 года общие сборы группы ВСК составили 70 млрд рублей, из которых 65 млрд рублей приходится на материнскую компанию.

Одними из основных драйверов роста сборов стало автострахование и страхование жизни и здоровья, включая страхование от несчастных случаев, а также ипотека. За девять месяцев рост выдач по ипотечным кредитам в рублях составил плюс 42%. Вторая причина — рост продаж автомобилей, прирост за период с января по сентябрь в штуках составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В следующем году ожидается минимальный рост продаж автомобилей, а также в разы меньшие темпы роста выдач ипотеки — не выше 10%. Всё это, а также динамика платежеспособного спроса и ситуация с распространением Covid-19 отразятся на рынке в текущем и следующем годах. Снижение динамики продаж автомобилей будет связно с дефицитом чипов, а замедление темпов ипотечного кредитования будет связано с ростом процентной ставки.

«Последние полтора года в нашей жизни происходят серьезные изменения, касаются они и рынка страхования. Он стал более технологичным, что является одним из ключевых достижений последних лет. Ключевую роль в этих позитивных изменениях играет ЦБ РФ, способствуя развитию конструктивного диалога между участниками рынка и регулятором. Благодаря развитию новых технологий и верно выбранной стратегии развития страховые компании стали больше зарабатывать. Так, за первые девять месяцев 2021 года чистая прибыль ВСК составила 4,2 млрд рублей», — отметил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.