Прибыль «Рубина» за 2024 год составила 136,2 млн рублей
Чистая прибыль «Рубина» по итогам 2024 года составила 136,2 млн рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес».
Доход казанской команды за год вырос почти вдвое – до 4,14 млрд рублей. От спонсоров клуб получил 3,57 млрд рублей, от продажи ТВ-прав – 479,3 млн, от продажи билетов – 44,7 млн, от продажи атрибутики – 36,9 млн рублей.
Расходы на оплату труда сократились на 8,7% и составили 2,3 млрд рублей, сообщает источник.
Напомним, «Рубин» в данный момент идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем матче коллектив Рашида Рахимова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.