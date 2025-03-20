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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 13:22

Прибыль «Рубина» за 2024 год составила 136,2 млн рублей

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Прибыль «Рубина» за 2024 год составила 136,2 млн рублей
Фото: rubin-kazan.ru

Чистая прибыль «Рубина» по итогам 2024 года составила 136,2 млн рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес».

Доход казанской команды за год вырос почти вдвое – до 4,14 млрд рублей. От спонсоров клуб получил 3,57 млрд рублей, от продажи ТВ-прав – 479,3 млн, от продажи билетов – 44,7 млн, от продажи атрибутики – 36,9 млн рублей.

Расходы на оплату труда сократились на 8,7% и составили 2,3 млрд рублей, сообщает источник.

Напомним, «Рубин» в данный момент идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем матче коллектив Рашида Рахимова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт
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