Прибыль группы «КАМАЗ» в первом полугодии выросла до 4 млрд рублей

Чистая прибыль КАМАЗа по международным стандартам финансовой отчетности составила в первом полугодии 2021 года 3,969 млрд рублей против 32 млн рублей годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Консолидированная выручка увеличилась на 40% — до 118,9 млрд рублей. Показатель EBITDA за первые шесть месяцев увеличился в 1,8 раза — до 10,996 млрд рублей.

«Главный драйвер роста финансовых показателей — увеличение продаж грузовых автомобилей на 45% по сравнению с шестью месяцами 2020 года. Всего на внутреннем и внешнем рынках было реализовано 21,6 тыс. грузовых автомобилей. <…> ПАО „КАМАЗ“ остается неизменным лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, компании принадлежит 47% данного рынка», — говорится в пресс-релизе.

Выручка от продаж грузовиков выросла в 1,6 раза — до 77,8 млрд рублей, а в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники — в 1,5 раза, до 17,1 млрд рублей.

«На фоне общей положительной динамики рынка в 2021 году высокие финансовые показатели компании — это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешной реализации инвестиционных проектов и достижений команды управленцев. Как и в предыдущие периоды, в приоритете было инновационное направление развития: мы стремимся к достижению высокого технического уровня, высокой эффективности продукции и технологий. Так, инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили почти 9 млрд рублей или 7,5% от выручки», — цитирует генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина пресс-служба.