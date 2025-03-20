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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 12:03

Прибыль «Ак Барса» за 2024 год составила 1,45 млрд рублей

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Прибыль «Ак Барса» за 2024 год составила 1,45 млрд рублей
Фото: ak-bars.ru

Чистая прибыль «Ак Барса» за 2024 год составила 1,45 млрд рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес».

В 2023 году был зафиксирован убыток в размере 361 млн рублей.

За минувший год казанцы заработали 6,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы, 5,67 млрд рублей, – «рекламные услуги в области спорта». Также клуб получил 218 млн рублей за проведение матчей и 166,6 млн от продажи сувенирной продукции.

На финансирование ДЮСШ за минувший год казанцы потратили 295,1 млн рублей, что почти на 75 млн больше, чем в 2023-м.

Расходы на зарплату за отчетный период сократились на треть – до 1,721 млрд рублей, сообщает источник.

Напомним, «Ак Барс» в данный момент идет на пятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 20 марта, в 17:30 по мск.

#ХК Ак барс #кхл #хоккей #спорт
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