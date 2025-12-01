«Приближаем победу вместе»: жители Татарских Челнов помогают бойцам СВО

Активисты села Татарские Челны Менделеевского района продолжают оказывать поддержку участникам СВО. На деловом понедельнике глава района Роберт Искандаров сообщил, что жители организовали сбор и упаковку травяных чаев, которые будут направлены военнослужащим. Помимо этого, в деревне налажено изготовление маскировочных сетей.

«Благодарим активистов за большую работу. Приближаем победу вместе!» – подчеркнул Роберт Искандаров.

Также на прошлой неделе в районе работал депутат Государственной Думы России Анатолий Иванов.

Вместе с ним глава района провел прием ветерана СВО, на котором были обсуждены вопросы поддержки и социального сопровождения участников спецоперации.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.