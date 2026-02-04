Прибавка к зарплате за январь: кто получит в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы получат прибавку к заработной плате за январь. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

В начале января жители республики, работающие на пятидневке, отдыхали в течение 11 дней подряд. Но в эти дни трудились те, кто работает по сменному графику, а также другие категории, которые работодатели привлекали к работе.

Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничный день должна быть оплачена в двойном размере. Праздничными в январе считаются дни с 1 по 8 января. За каждый рабочий день в этот период работнику должна быть начислена заработная плата в двойном размере. Соответственно, повышенную зарплату татарстанцы получат в начале февраля.

Если же сотрудник отработал в праздник не полный день, а несколько часов, то и эти часы должны оплачиваться в двойном размере.