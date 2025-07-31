Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

С 1 августа вступят в силу изменения в законы, направленные на защиту жителей страны от мошенников. Изменения также затронут работающих пенсионеров и даже детские игрушки. Как изменится правовое поле в последний месяц лета – в материале «Татар-информа».





Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели платили страховые взносы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работающим пенсионерам увеличат выплаты

Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года. Как сообщает пресс-служба фонда, прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели платили страховые взносы.

Пенсионерам не нужно никуда обращаться – все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически.

В последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих. Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной.

Кроме того, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, со дня достижения этого возраста будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере – 17 815,4 рубля.

Если же пенсионер получил в июле 2025 года I группу инвалидности, то со дня установления инвалидности ему увеличат фиксированную выплату на 8907,7 рубля.

Достигшим 80 лет, а также инвалидам I группы устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии – 1314 рублей и к государственной пенсии – 1377 рублей. Напомним, что обе надбавки введены в нынешнем году – с 1 января и с 1 апреля соответственно – и те, кто получил право на них в июле, начнут получать их с августа.

При этом пенсионер может претендовать только на одну надбавку. Так, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход.

Россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борьба с кибермошенниками

Еще одна новелла последнего месяца лета – россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор обязан прекратить рассылку абоненту, направившему такой отказ, на следующий день после подачи заявления.

Этот закон является логическим продолжением пакета мер против кибермошенников, который принимается с весны этого года, когда был введен самозапрет на кредиты. Напомним, что с 1 июня банкам и госорганам запретили звонить и писать клиентам в мессенджерах, а СМС с кодами для входа в банковские приложения или на портал Госуслуг теперь могут приходить только после завершения телефонного звонка.

С сентября начнет действовать ряд других норм в этом же направлении. Так, банки будут обязаны ограничивать снятие наличных через банкомат, если есть подозрение, что клиент делает это под влиянием злоумышленников. А операторы связи должны будут маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подростки не смогут открывать счета в банках без согласия родителей

Еще один закон, который вступит в силу 1 августа, также будет направлен на борьбу с аферистами. Суть заключается в том, что подростки 14-18 лет смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей, за исключением случаев, когда ребенок приобрел полную дееспособность – например, вступил в брак или официально работает по трудовому договору либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Данный закон направлен в первую очередь на ограничение так называемой дропперской деятельности, когда через карту подростка выводят деньги обманутых людей. И суммы иногда составляют по несколько миллионов рублей.

При этом карты, выданные подросткам до 1 августа, продолжат работать в прежнем режиме, никаких ограничений для них вводиться не будет.

Детские игрушки будут четко разделены по возрастам для предотвращения возможного вреда детям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ГОСТ на детские игрушки

Новый государственный стандарт на детские игрушки также вступит в силу с начала августа этого года. Новый ГОСТ обязует классифицировать игрушки по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления.

Госстандарт в первую очередь будет относиться к требованиям безопасности и описывать основные риски при использовании игрушек: гигиенические, травматические, химические и пожарные.

Теперь детские игрушки будут четко разделены по возрастам для предотвращения возможного вреда детям. Кроме того, под запретом окажется использование опасных материалов, таких как дешевый пластик с вредными добавками и прочее.

С августа начнет работу государственная информационная система для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений «Антикартель», оператором которой станет ФАС Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Антикартель» на основе ИИ

Нововведения также затронут рынок госзакупок – с августа начнет работу государственная информационная система для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений «Антикартель», оператором которой станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Система сможет получать сведения из информационных систем государственных органов и юридических лиц, а также использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы антимонопольщиков.

Проще говоря, «Антикартель» будет отслеживать синхронные изменения цен и выявлять участие в торгах подставных компаний, что благодаря высокой скорости обработки данных позволит эффективнее выявлять картельные сговоры.