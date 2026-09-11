Прибавка к пенсии за стаж на селе: кто вправе получать в Татарстане

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Некоторые пенсионеры в Татарстане имеют право на дополнительную выплату за продолжительный стаж работы в сельской местности. Кто может получить такую прибавку к пенсии и какие условия для этого необходимо выполнить — в материале «Татар-информа».

Кому положена надбавка за сельский стаж

С 2019 года пенсионерам, которые проживают в сельской местности и имеют продолжительный стаж работы в сельском хозяйстве, предусмотрена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Одно из основных требований — наличие не менее 30 лет сельского стажа. При этом пенсионер должен официально не работать. Если после назначения доплаты человек переехал из села в город, право на повышенную выплату за ним сохраняется при условии, что он не устроился на работу.

Однако само по себе проживание в деревне или селе не дает права на такую надбавку. Например, если человек большую часть трудового стажа приобрел в городе, а затем переехал в сельскую местность, получить выплату только на этом основании он не сможет.

Какой стаж учитывается

Для назначения надбавки принимается во внимание работа в организациях агропромышленного комплекса, расположенных на территории России. Также в сельский стаж засчитывается соответствующая работа, выполненная на территории Советского Союза до 1 января 1992 года.

В перечень профессий и должностей, дающих право на повышенную фиксированную выплату, включено более 500 специальностей. Они непосредственно связаны с сельским хозяйством и другими направлениями агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о механизаторах, специалистах по ремонту сельскохозяйственной техники, агрономах, ветеринарных работниках, рыбоводах и представителях других профессий.

Размер прибавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2025 году ее размер равнялся 2 396,17 рубля.