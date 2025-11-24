news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 07:00

Прибавка к пенсии за сельский стаж: кто может получать в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Прибавка к пенсии за сельский стаж: кто может получать в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы могут получить прибавку к пенсии за сельский стаж. Кому она полагается – в материале «Татар-информа».

С 2019 года жители республики, которые проживают в селе или деревне, не имеют официального трудоустройства и накопили не менее 30 лет сельского стажа, могут рассчитывать на специальную надбавку к своей пенсии. Ее размер составляет 25% от фиксированной пенсионной выплаты, что в 2025 году равняется 2 226,93 рубля.

При этом даже после переезда пенсионера в город доплата продолжает начисляться, если он остается безработным. Однако те, кто получил трудовой стаж в городской местности, а затем переехал в сельскую, претендовать на такую прибавку уже не могут.

В сельский стаж включаются периоды работы в организациях агропромышленного комплекса на территории России, а также на территории бывшего СССР до 1 января 1992 года.

Список сельских профессий, дающих право на эту доплату, насчитывает свыше 500 специализаций. Среди них — механизаторы, специалисты по ремонту агротехники, агрономы, ветеринарные врачи, рыбоводы и многие другие.

#пенсия #пенсионер #пенсионеры #пенсии #надбавка к пенсии #доплаты к пенсии #доплата к пенсии #сельские поселения #село #деревня #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025