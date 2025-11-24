Прибавка к пенсии за сельский стаж: кто может получать в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы могут получить прибавку к пенсии за сельский стаж. Кому она полагается – в материале «Татар-информа».

С 2019 года жители республики, которые проживают в селе или деревне, не имеют официального трудоустройства и накопили не менее 30 лет сельского стажа, могут рассчитывать на специальную надбавку к своей пенсии. Ее размер составляет 25% от фиксированной пенсионной выплаты, что в 2025 году равняется 2 226,93 рубля.

При этом даже после переезда пенсионера в город доплата продолжает начисляться, если он остается безработным. Однако те, кто получил трудовой стаж в городской местности, а затем переехал в сельскую, претендовать на такую прибавку уже не могут.

В сельский стаж включаются периоды работы в организациях агропромышленного комплекса на территории России, а также на территории бывшего СССР до 1 января 1992 года.

Список сельских профессий, дающих право на эту доплату, насчитывает свыше 500 специализаций. Среди них — механизаторы, специалисты по ремонту агротехники, агрономы, ветеринарные врачи, рыбоводы и многие другие.