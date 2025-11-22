news_header_top
Общество 22 ноября 2025 07:00

Прибавка к пенсии в декабре: кто получит в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В декабре у некоторых жителей Татарстана увеличатся размеры пенсий. Кто может рассчитывать на прибавку – в материале «Татар-информа».

Пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане с инвалидностью I группы

С 1 декабря пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в ноябре, удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас она составляет 8 907,7 рубля, значит, выплата для этой категории увеличится до 17 815 рублей. Такой же размер повышения предусмотрен и для жителей республики, которым установлена инвалидность I группы.

Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию. Если человек уже получает повышенную пенсию за достижение 80-летия, то с установлением инвалидности фиксированная часть не увеличивается повторно.

Напомним, что страховая пенсия по возрасту состоит из фиксированной суммы и страховой части. Фиксированный размер одинаков для всех, а величина страховой части зависит от стажа, уровня заработка и страховых взносов работодателя.

Пенсионеры с несовершеннолетними или нетрудоспособными иждивенцами

Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, тоже могут рассчитывать на доплату. Если иждивенец обучается очно в вузе или колледже, выплата сохраняется до того момента, пока ему не исполнится 23 года.

За каждого такого члена семьи полагается надбавка в размере одной трети фиксированной выплаты, но не более чем за троих иждивенцев.

Уволившиеся в ноябре 2025 года

Дополнительную выплату получат и те пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в ноябре 2025 года. Им произведут перерасчёт за период, когда индексация работающим пенсионерам не начислялась.

