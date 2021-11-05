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Здоровье
5 ноября 2021  18:24

Приамурье отказалось продлевать нерабочие дни после 7 ноября

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Амурская область не будет продлевать режим нерабочих дней, введенных в стране по указу Президента России Владимира Путина. Об этом рассказала пресс-служба Правительства региона.

«Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение не продлевать в регионе ковидные выходные», — отмечается в сообщении Кабмина.

Ранее губернатор региона Василий Орлов говорил, что решение о продлении нерабочих дней в Амурской области будет зависеть от обстановки по коронавирусной инфекции.

Интересно, что ранее область вошла в семерку российских регионов, в которых занято более 95% коек для зараженных Covid-19.

#Коронавирус #Амурская область
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