Приамурье отказалось продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Амурская область не будет продлевать режим нерабочих дней, введенных в стране по указу Президента России Владимира Путина. Об этом рассказала пресс-служба Правительства региона.

«Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение не продлевать в регионе ковидные выходные», — отмечается в сообщении Кабмина.

Ранее губернатор региона Василий Орлов говорил, что решение о продлении нерабочих дней в Амурской области будет зависеть от обстановки по коронавирусной инфекции.

Интересно, что ранее область вошла в семерку российских регионов, в которых занято более 95% коек для зараженных Covid-19.