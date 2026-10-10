При землетрясении в Панаме пострадали 27 человек, повреждено более 400 зданий

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,6. По меньшей мере пострадали 27 человек, повреждены более 400 зданий, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Землетрясение произошло накануне в 20:56 по московскому времени в 213 км от столицы страны. Его очаг находился на глубине 12 км. Эвакуированы порядка 300 человек. Среди поврежденных зданий – 142 жилых дома и 188 школ. Погибших и пропавших без вести нет.

Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна уже выделил 250 тыс. долларов для ликвидации последствий. Кроме того, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Штаты мобилизуют ресурсы для помощи Панаме.