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Происшествия 22 июля 2023 08:22

При затоплении катера в Финском заливе погиб один человек

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Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе умер в больнице, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Как установили следователи, накануне катер с пассажирами на борту затонул в акватории Финского залива. На маломерном судне находилось 9 человек. В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался.

По версии следствия, причиной трагедии стала техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

#погибшие #следствие #Уголовное дело
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