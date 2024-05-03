При заключении контракта с Минобороны за военнослужащим сохраняется рабочее место

Если гражданин заключит контракт на службу в ВС РФ с Минобороны, за ним будет сохранено его рабочее место, сообщили в Военкомате РТ.

«При оформлении документов с Минобороны нужно будет на основной работе написать заявление с требованием о приостановке трудового договора. К своему обращению работник должен приложить уведомление о заключении контракта на прохождение военной службы. На основании этого заявления работодатель обязан издать соответствующий приказ», – уточнил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев также добавил, что заключивший контракт с Минобороны РФ получает возможность приобретения жилья по военной ипотеке, за счет государства, страхование здоровья и жизни за счет государства, возможность получения военной пенсии при наличии стажа 20 лет, а также отпуск продолжительностью от 30 суток и более в год.