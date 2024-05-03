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СВО 3 мая 2024 09:00

При заключении контракта с Минобороны за военнослужащим сохраняется рабочее место

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Если гражданин заключит контракт на службу в ВС РФ с Минобороны, за ним будет сохранено его рабочее место, сообщили в Военкомате РТ.

«При оформлении документов с Минобороны нужно будет на основной работе написать заявление с требованием о приостановке трудового договора. К своему обращению работник должен приложить уведомление о заключении контракта на прохождение военной службы. На основании этого заявления работодатель обязан издать соответствующий приказ», – уточнил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев также добавил, что заключивший контракт с Минобороны РФ получает возможность приобретения жилья по военной ипотеке, за счет государства, страхование здоровья и жизни за счет государства, возможность получения военной пенсии при наличии стажа 20 лет, а также отпуск продолжительностью от 30 суток и более в год.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52.
#служба по контракту #военкомат
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