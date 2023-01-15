При зачистке Соледара российские военные находят пытавшихся спрятаться солдат ВСУ

При зачистке Соледара российские военные находят солдат ВСУ, которые пытались скрыться в городе после его перехода под контроль ВС России. Об этом командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал в беседе с ТАСС.

«Вроде все [военнослужащие ВСУ] сдались, все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений, еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных, – рассказал собеседник агентства. – Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться».

По его словам, они прячутся в технических помещениях – на чердаках, в промышленных помещениях.

«Это буквально уже единичные случаи», – уточнил Новиков.

Ранее Минобороны РФ доложило, что освобождение города было завершено вечером 12 января. В оборонном ведомстве также пояснили, что в освобождении Соледара от ВСУ участвовала разнородная группировка российских сил.