При хлопке бытового газа в Свердловской области пострадал ребенок

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Утром в Серове Свердловской области в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома произошел хлопок бытового газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

По предварительным данным, причиной ЧП стал поставленный на плиту чайник. Один из жильцов квартиры, где произошел хлопок газа, почувствовал запах бытового газа, но, по предварительным данным, включил чайник.

«Среди пострадавших – мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошел инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры: супружеская пара и ребенок. Предварительно установлено, что хлопок [газа] произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Его слова приводит ТАСС.

По данным врио губернатора региона, трое пострадавших находятся в Серовской горбольнице в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации, добавил Денис Паслер.