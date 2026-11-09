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Происшествия 9 ноября 2026 19:44

При взрыве на заводе в Турции погибли 16 человек и пострадали 13

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При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 16 человек. Еще 13 получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

О взрыве стало известно сегодня днем. Изначально было подтверждено наличие пострадавших, однако их количество не сообщалось.

«В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Алиага провинции Измир погибли 16 человек, 13 получили ранения, двое из них – тяжелые», – сказал Эрдоган.

Причиной взрыва стало падение мостового крана в цеховую печь. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются ответственные за инцидент.

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