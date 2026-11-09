При взрыве на заводе в Турции погибли 16 человек и пострадали 13
При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 16 человек. Еще 13 получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
О взрыве стало известно сегодня днем. Изначально было подтверждено наличие пострадавших, однако их количество не сообщалось.
«В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Алиага провинции Измир погибли 16 человек, 13 получили ранения, двое из них – тяжелые», – сказал Эрдоган.
Причиной взрыва стало падение мостового крана в цеховую печь. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются ответственные за инцидент.