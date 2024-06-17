При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек

На востоке Чехии на военном полигоне Либава произошел взрыв боеприпасов, в результате которого пострадали по меньшей мере 9 человек, сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, 8 пострадавших были доставлены в больницы, еще одному оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Сведения о степени полученных ими травм и тяжести состояния пока не приводятся.

Ранее чешские военные сообщили о взрыве боеприпасов неустановленного типа, произошедшем на территории полигона Либава, расположенного на востоке страны.

На данный момент причины и обстоятельства инцидента выясняются. О возможных разрушениях или пожаре после взрыва не сообщается.