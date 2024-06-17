Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек
На востоке Чехии на военном полигоне Либава произошел взрыв боеприпасов, в результате которого пострадали по меньшей мере 9 человек, сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, 8 пострадавших были доставлены в больницы, еще одному оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Сведения о степени полученных ими травм и тяжести состояния пока не приводятся.
Ранее чешские военные сообщили о взрыве боеприпасов неустановленного типа, произошедшем на территории полигона Либава, расположенного на востоке страны.
На данный момент причины и обстоятельства инцидента выясняются. О возможных разрушениях или пожаре после взрыва не сообщается.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников