При взрыве на российском судне в Японском море погиб моряк

На российском судне у Сангарского пролива взорвались баллоны, один моряк погиб.

Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, инцидент произошел накануне на борту морского судна «Сароник Бриз». Предварительно, на борту судна, которое находилось в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Пусан (Республика Корея), произошел взрыв баллонов с ацетиленом.

В результате смертельно травирован один член экипажа, возгорания не возникло, судно находится в мореходном состоянии.

В надзорном ведомстве начали проверку.