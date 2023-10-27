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При взрыве на российском судне в Японском море погиб моряк
На российском судне у Сангарского пролива взорвались баллоны, один моряк погиб.
Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, инцидент произошел накануне на борту морского судна «Сароник Бриз». Предварительно, на борту судна, которое находилось в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Пусан (Республика Корея), произошел взрыв баллонов с ацетиленом.
В результате смертельно травирован один член экипажа, возгорания не возникло, судно находится в мореходном состоянии.
В надзорном ведомстве начали проверку.
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