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Происшествия 10 июня 2023 11:33

При взрыве на фабрике по производству ракет в Турции погибли 5 человек

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Пять рабочих погибли из-за взрыва на фабрике, находящейся близ Анкары, сообщает ТАСС.

Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ.

По данным агентства, не менее пяти человек находятся под завалами, ведутся работы.

«На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами», – говорится в сообщении.

#Анкара
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