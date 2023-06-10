При взрыве на фабрике по производству ракет в Турции погибли 5 человек

Пять рабочих погибли из-за взрыва на фабрике, находящейся близ Анкары, сообщает ТАСС.

Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ.

По данным агентства, не менее пяти человек находятся под завалами, ведутся работы.

«На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами», – говорится в сообщении.