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При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек
В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане погибло 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в больницах остаются четверо пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии, а трое — с травмами средней тяжести.
Взрыв на АЗС, расположенной на федеральной автотрассе на границе Махачкалы, раздался накануне около 17:40, после чего начался пожар. Само здание автозаправочной станции было разрушено, огонь охватил техобслуживание и столовую.
Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности. Прокуратура также начала проверку произошедшего.
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