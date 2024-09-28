При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане погибло 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в больницах остаются четверо пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии, а трое — с травмами средней тяжести.

Взрыв на АЗС, расположенной на федеральной автотрассе на границе Махачкалы, раздался накануне около 17:40, после чего начался пожар. Само здание автозаправочной станции было разрушено, огонь охватил техобслуживание и столовую.

Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности. Прокуратура также начала проверку произошедшего.