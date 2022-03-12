При взрыве газа в воронежской девятиэтажке погибли два человека

Сообщение о взрыве газа в доме №88 по улице Хользунова в Воронеже поступило на номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 3.31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 113 жильцов. По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв и обрушение, погибли два человека.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий третьего и четвертого этажей. Кроме того, начался пожар – его площадь составила порядка 120 кв. метров. К 5.13 возгорание было ликвидировано.

В школе по соседству власти Воронежа создали пункт временного размещения.